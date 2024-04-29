Teoman'dan Yeni Paylaşım: Ayrıntısına Kadar Planladım
Müzik dünyasının popüler ismi Teoman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını en ince ayrıntısına kadar planladığını belirtti. Maceralı ve riskli işlere girmek istemediğini söyleyen Teoman, planlı bir şekilde ilerlemek istediğini ifade etti.
Müzik dünyasının popüler ismi Teoman sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Teoman'ın yaptığı paylaşıma düştüğü not ise ilgi çekti.
"AYRINTISINA KADAR PLANLADIM"
Teoman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın geri kalanını en ince ayrıntısına kadar planladım. Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat, bu planımı bozmazsa manalı bir hayat yaşamış olacağım.
Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum. Olabildiğince planlı gitmeye çalışacağım"
Teoman (@teoman)'in paylaştığı bir gönderi
Teoman (@teoman)'in paylaştığı bir gönderi