Tekirdağ Süleymanpaşa'da palamut fiyatı 75 liraya gerileyince tezgahlara talep arttı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan perşembe pazarında palamut fiyatları 75 liraya kadar geriledi. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa ilçesinde her hafta kurulan Perşembe pazarında balık tezgahları da vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. Gün içerisinde farklı fiyatlardan satışa sunulan palamut, akşam saatlerinde fiyatının düşmesiyle yoğun talep gördü.

Tanesi 75 liraya kadar gerileyen palamutlardan almak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Uygun fiyatı gören vatandaşlar, balık tezgahlarından alışveriş yaptı.

Balıkçı tezgahlarında yaşanan hareketlilik, pazarın akşam saatlerinde de canlı kalmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı