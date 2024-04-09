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Survivora veda eden Yiğit Poyraz sessizliğini bozdu: Bu sefer pakete giren ben oldum

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Parkurlarda aldığı galibiyet sonrası rakiplerine 'paket' diyerek göndermede bulunan Yiğit Poyraz, sevincinde olduğu gibi kaybettiğinde de aynı vurguyu yaptı.

"DÜELLO GÜNÜ İSTEDİĞİM SEVİYEYE ÇIKAMADIM"

"Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu.

Survivora veda eden Yiğit Poyraz sessizliğini bozdu Bu sefer pakete giren ben oldum

Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası bu dur, paketlemekte vardır o pakete girmekte, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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