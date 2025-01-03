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Survivor Efecan kimdir? Efecan Dianzenza kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor Efecan kimdir? Efecan Dianzenza kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?
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Survivor 2025 yarışmacılarından Efecan, sadece yarışma performansıyla değil, aynı zamanda özel hayatı ve kişisel bilgileriyle de merak uyandırıyor. Efecan'in yaşadığı yer, yaş, medeni durumu ve sosyal medya hesabı gibi bilgiler, izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte Efecan hakkında merak edilen tüm detaylar...

Survivor 2025 yarışmacıları arasında öne çıkan Efecan, yarışma performansı ve özel hayatıyla gündem oldu. Efecan'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı hakkındaki bilgiler merak konusu. İşte Efecan hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR EFECAN KİMDİR?

Efecan Dianzenza 14 Temmuz 1990 yılında İngiltere'de doğdu. Annesi Türk, babası ise İngiliz'dir. 3 yaşında ailesiyle beraber İzmir Karşıyaka'ya yaşayan Efecan 9 yaşından 14 yaşına kadar Karşıyaka Spor Kulübü altyapısında futbol oynadı.

Antalyaspor Kulübüne transfer olan Efencan Dianzenza müziğe ise Antalya'da arkadaşları sayesinde başladı. Evine küçük çapta bir stüdyo kurarak birçok şarkı kaydederek, underground müzikler yaptı. Ardından Antalya'dan İstanbul'a yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile anlaşarak futbol kariyerine devam ettirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Magazin
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