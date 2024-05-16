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Survivor'da Ogeday sakatlığı sonrası kendini test edecek

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Survivor yarışmacısı Ogeday, sakatlığı sonrası parkurda kendini test edeceğini söyledi. Oyunlarda şansızlık yaşadığını belirten Atakan ise performansının iyi olduğunu ancak oyunun kendisini sevmediğini söyledi. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Haftanın eleme adayları Avatar Atakan ve Merve Aydın oldu.

Sakatlığı sonrası parkurda kendini test edeceğini söyleyen Ogeday, "Tedaviden geldim. İşe yaradı, yaramadı bunu parkurda göreceğim. Bir iğne olacağım. İğne sonuç olarak orayı tedavi etmeyecek, sadece biraz uyuşturacak belki. Kimse oynamamı istemiyor ama bana kalırsa bir şekilde oynayacağım." dedi.

'OYUN BENİ SEVMİYOR'

Son dönemde oyunlarda şansızlık yaşadığını belirten Atakan, şu ifadeleri kullandı:

İkinci oyunda, benim yine uğursuzluğum; bu şansızlığım, üstümdeki müsibet, kara bulutlar devam ediyor. Aslında performansımda bir problem yok. Performansım iyi, hızlı geliyorum, bir şekilde iyi atıyorum ama oyun beni sevmiyor.

Şöyle düşünüyorum; Bazen daha ileriye sıçramak için gerilmek gerekiyor. İnşallah o geriye çekilmelerden birisindeyimdir.

OGEDAY OYUN SONRASI FENALAŞTI

Atakan'la çıktığı yarışmada galip gelen Ogeday oyun sonu kendini yere bıraktı. Sakatlığın verdiği ağrılarla yerde kıvranan Ogeday'ın yanına hemen takım arkadaşları gelerek yardım etmeye çalıştı. Ogeday doktor müdahalesiyle anca kendine gelebildi.

Merve ve Damla ise parkurda düşerek kısa süreli sakatlık yaşadılar.

Nagihan, kaybettiği bir oyun sonrası kendini yere atarak, kalp krizi geçireceğim diye ağladı.

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN

Dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım, 12-7'lik skorla Mavi takım karşısında galip geldi.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın en kötü performansını gösteren Avatar Atakan üçüncü eleme adayı, konseyde Mavi takımdan en fazla ismi çıkan Merve Aydın dördüncü eleme adayı oldu.

Eşleşmeler ise Merve - Aleyna ile Özgür - Atakan şeklinde gerçekleşti.

Merve aday olduktan sonra, açıklama yapmak istemedi, Acun Ilıcalı Merve'ye sebebini sorduğunda ise 'Size sonra söylerim' yanıtını aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı konseyden Merve hariç herkesi kamplarına uğurladı.

Konseyde başbaşa kalınca Merve Acun Ilıcalı'ya, yeni kurallardan dolayı aday olamasına sitem etti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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