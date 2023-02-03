Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyetik Güzelin Instagram'ı Hacklendi

Magazin Haberleri

Sosyetik Güzelin Instagram'ı Hacklendi

Sosyetenin tanınmış simalarından Seben Koçibey, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Koçibey, Instagram hesabının hacklendiğini söyledi.

Sosyetik güzel Seben Koçibey'e hacker şoku... Instagram hesabının hacklendiğini söyleyen Seben Koçibey "Maalesef hesabımı çaldılar. Daha sonra çalan kişiler, arkadaşlarıma DM'den mesaj atarak, borç para istemişler. Hesabımı geri almaya çalıştık ama başarılı olamadık. Arkadaşlarım da onlara inanmasın. Ben de yeni hesap açmak zorunda kaldım" dedi.

Ticarete atıldığını belirten Koçibey, "Kurduğum mayo markasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title