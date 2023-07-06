Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, aradığı aşkı Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin'de buldu. Bir süredir aşk yaşayan ve şimdilerde birlikte tatil yapan çiftten ilk poz da geldi.

Final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin güzel oyuncularından Dilara Aksüyek, gönlünü Bursaspor'da oynayan Cenk Şahin'e kaptırdı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı ve şimdilerde Çeşme'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

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Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre, Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan güzel oyuncu, Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le 1 aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor. Bir süredir tatilde olan ikili önceki akşam Alaçatı'daki bir eğlence mekanında sarılarak poz verdi. İkili, sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından henüz bir açıklama yapmadı.