Nehar Şahin ve Oğuzhan Atcı'nın Bursa'da Düğün Töreni

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in kızı Nehar Şahin, Oğuzhan Atcı ile Bursa'da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman ve Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun tebrik telgrafı gönderdiği törende, çiftin nikah şahitliğini Bursa protokolü yaptı. Nehar Şahin-Oğuzhan Atcı çifti, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın kıydığı nikahla dünyaevine girdi.