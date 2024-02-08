Kobra Murat'ın altın açıklaması yanlış anlaşıldı

Kobra Murat katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

2. Sayfa'ya konuk olan Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti.

Kobra Murat daha sonra ise yurt dışından kazandığı dolarları altına yatırdığını söylemişti. Aramızda Kalmasın programına konuk olan şarkıcı MASAK'tan telefon aldığını şöyle söyledi:

"BU ALTINLAR ÇOK PATLADI"

"Senin yüzünden MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye.

Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olmanız lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?"

Kobra Murat ayrıca "Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım" ifadelerini kullandı.