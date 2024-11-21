Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz saatlerde Wanda Nara ve Icardi'nin bitmek sallantılı ilişkisine yeni bir detay eklenmişti. Bir magazin programında Icardi hakkında şok bir iddia ortaya atılmış, Icardi'nin Wanda'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı dedikodusu dönmeye başlamıştı.

Bir magazin programında Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edildi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddia sonrası Selin Ciğerci'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"SAÇMALAMA YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti.