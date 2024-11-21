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Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu

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Wanda Nara ve Icardi'nin aşk hayatındaki kaos devam ederken son iddialara göre Icardi, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci ile aldattı. Ne Wanda ne de Icardi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Selin Ciğerci'den bu iddialara yanıt geldi. Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti.

Geçtiğimiz saatlerde Wanda Nara ve Icardi'nin bitmek sallantılı ilişkisine yeni bir detay eklenmişti. Bir magazin programında Icardi hakkında şok bir iddia ortaya atılmış, Icardi'nin Wanda'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı dedikodusu dönmeye başlamıştı.

Bir magazin programında Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edildi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddia sonrası Selin Ciğerci'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"SAÇMALAMA YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti.

Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Önceden aralarında konuşulmuş saçma sapan soru. istemem yan cebime koy hesabı. mikrop yuvası bunlar

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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Tam isabet

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Haber YorumlarıErdal:

Attan inip eşşeğe binmek...

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

EN SON BÜLENT ERSOY LA ANILIYORDU İCARDİ.......

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