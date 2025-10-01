Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya, son dönemde geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor. Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, bu kez rolüyle değil, yeni görünümüyle gündemde.

SIKI DİYET VE SPORLA FORMA GİRDİ

Bir süredir düzenli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Kaya, verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çekti. "Adeta eridi" yorumlarına maruz kalan ünlü oyuncu, fit haliyle sosyal medyada övgü topluyor.

HEM SAHNEDE HEM ÖZEL HAYATINDA MUTLU

Başarılı kariyerini özel hayatındaki huzurla taçlandıran Hazal Kaya, 2019'da evlendiği oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocuğu bulunuyor. Kaya, iş temposuna rağmen ailesiyle geçirdiği keyifli anları sık sık sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.