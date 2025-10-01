Haberler

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Hazal Kaya, son dönemde spora ağırlık verip sıkı bir diyet programı uygulayarak dikkat çekici bir değişim yaşadı. Verdiği kilolar sayesinde adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Kaya, fit haliyle hayranlarının büyük beğenisini topladı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraflarına "resmen eridi" yorumları yağdı.

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya, son dönemde geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor. Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, bu kez rolüyle değil, yeni görünümüyle gündemde.

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

SIKI DİYET VE SPORLA FORMA GİRDİ

Bir süredir düzenli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Kaya, verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çekti. "Adeta eridi" yorumlarına maruz kalan ünlü oyuncu, fit haliyle sosyal medyada övgü topluyor.

HEM SAHNEDE HEM ÖZEL HAYATINDA MUTLU

Başarılı kariyerini özel hayatındaki huzurla taçlandıran Hazal Kaya, 2019'da evlendiği oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocuğu bulunuyor. Kaya, iş temposuna rağmen ailesiyle geçirdiği keyifli anları sık sık sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

kargaya benzettim

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
