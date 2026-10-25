Hakkı Bulut’tan hastane çıkışı açıkladı: Spora döneceğim

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Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı restoranda aniden rahatsızlandı. Tansiyonunun yükselmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı, geceyi gözetim altında geçirdi.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut, hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bulut, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Maalesef tansiyon beni bu hâle getirdi. Kısa süre sonra spora döneceğim” dedi.