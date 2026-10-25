Hakkı Bulut’tan hastane çıkışı açıkladı: Spora döneceğim

Hakkı Bulut’tan hastane çıkışı açıkladı: Spora döneceğimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahne aldığı sırada tansiyonu yükselince hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hakkı Bulut, geceyi gözetim altında geçirdikten sonra taburcu edildi. Usta sanatçı, kısa süre içinde spora döneceğini söyledi.
Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı restoranda aniden rahatsızlandı. Tansiyonunun yükselmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı, geceyi gözetim altında geçirdi.
HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ
Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut, hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bulut, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Maalesef tansiyon beni bu hâle getirdi. Kısa süre sonra spora döneceğim” dedi.