Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkı Bulut’tan hastane çıkışı açıkladı: Spora döneceğim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahne aldığı sırada tansiyonu yükselince hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hakkı Bulut, geceyi gözetim altında geçirdikten sonra taburcu edildi. Usta sanatçı, kısa süre içinde spora döneceğini söyledi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı restoranda aniden rahatsızlandı. Tansiyonunun yükselmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı, geceyi gözetim altında geçirdi.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut, hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bulut, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Maalesef tansiyon beni bu hâle getirdi. Kısa süre sonra spora döneceğim” dedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor