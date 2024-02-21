Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık ve Yönetim Katında Tören Düzenlendi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık ve Yönetim katında düzenlenen törene Başkan Ali Koç ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Sekreter Burak Kızılhan, Fethi Pekin, Can Gebetaş, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Üyesi İsmail Tepecik, Baykam'ın eşi Sibel Baykam, oğlu Suphi Baykam, Number1 Tv'nin kurucusu Ali Karacan, Gazeteci-Yazar Ümit Zileli, iş insanları Süleyman Kosif, Ercan Akın, Uğur Pasiner, Haldun Altuna, Korkut Erbuğ ve birçok 1907 Fenerbahçe Üyesi katıldı.

Tören sonunda, Başkan Ali Koç'un jesti ile, eserler Fenerbahçe Stadı'nın santrasına taşındı ve topluca bir hatıra fotoğrafı çekildi.