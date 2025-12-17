Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Tiyatroya veda eden Şener Şen, bu kez kulisleri sallayan milyonluk reklam anlaşmasıyla gündemde. İddialara göre usta sanatçı, bir gıda markasının yüzü olmak için tam 30 milyon TL aldı.
"Züğürt Ağa", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo" ve "Eşkıya" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında iz bırakan usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz aylarda sahnelere tamamen veda ettiğini açıklamıştı.
14 yıl aradan sonra "Zengin Mutfağı" ile tiyatro sahnelerine dönen ve tam 6 yıl boyunca kapalı gişe oynayan Şen, 10 Haziran'da son kez seyirci karşısına çıkarak sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Şener Şen şimdi ise Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması için masaya oturdu. Sabah'ın iddiasına göre usta oyuncu, bu anlaşma karşılığında 30 milyon TL aldı.