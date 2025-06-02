EGİAD 'Yaza Merhaba' Etkinliği Düzenlendi
Ege Genç İş İnsanları Derneği, yaz mevsiminin gelişini kutlamak amacıyla EGİAD Yaza Merhaba etkinliğini düzenledi. Üyelerin bir araya geldiği bu organizasyonda sosyal bağların güçlenmesine olanak sağlandı.
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi.
EGİAD tarafından yaz mevsiminin gelişini karşılamak amacıyla gelenekselleştirilen "EGİAD Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi. EGİAD Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilen etkinlikte, EGİAD üyeleri samimi bir atmosferde bir araya geldi. Yaz mevsiminin getirdiği enerjinin paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar, sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin