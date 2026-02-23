Haberler

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı
Güncelleme:
Ece Erken, abonelik sistemi üzerinden 2 biden fazla aboneye ulaştı. Ünlü sunucunun bu modelle bir gün dolmadan 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Ece Erken, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.

Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.

ÜNLÜLERE ARTIK ABONELİK BAŞLATILIYOR

Şeyma Subaşı, Melek Mosso gibi isimlerin Instagram'da abonelik sistemi başlatması dikkat çekmişti.

bu andavalların neyini merak edip ücret ödüyorsunuz ?

