Devrim Özkan ve Lucas Torreira yine ayrıldı
Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk hayatında sıkıntılı günler yaşanıyor. İlişkilerini kısa süre önce yeniden başlatan çift, birbirlerini Instagram'dan takipten çıkardı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'dan yine şaşırtan bir hamle geldi. Kısa süre önce barışarak ilişkilerini yeniden başlatan çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

"HAYATIMIN AŞKI"

Sekiz aylık bir ayrılığın ardından Lucas Torreira ile ilişkilerini tazeleyen Özkan, sosyal medya hesabından Galatasaray - Lazio dostluk maçına dair bir paylaşım yapmış ve futbolcuyu taklit eden bir hareket sergilemişti. Torreira da bu paylaşıma "Hayatımın aşkı" yanıtını vererek ilişkilerini ilan etmişti.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ancak Bodrum'da birlikte görüntülendikten kısa bir süre sonra çiftten yeni bir sürpriz geldi. Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBir SeS:

şu devrimin şu adamdan midesi bulanmıyo mu ya

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Olan Galatasray'a oldu. :)) Torriera kötü etkileniyor, performansı da lig ve Avrupa maçlarında düşüyor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısipronus Sinom:

ya kral ben her gün Torriera yı cipriani de başka karılarla görüyorum öyle performansı falan düşmez rahattakal!

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıalper celebi:

oto sanayide kaportaci gibi adam boy 1.20 bu nasil istir abi ????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

evcilik mi oynuyorsunuz. Öff

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

torreranın resimde ima ettigi neymiş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
