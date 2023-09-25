Uluğ " Şarkıcılığı küçümseyen ya da kadın olduğum için futbolla ilgili yorum yapma hakkım olmadığını iddia eden arkadaşlar; 10 sene futbol oynadım. Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim ve futbolu çok seviyorum" dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın özel haberine göre ünlü şarkıcı Derya Uluğ futbol yüzünden sözlü şiddete uğradığını açıkladı .

10 yıl profesyonel futbol oynadığını açıklayan ünlü şarkıcı kadın olduğu için futbol konuşmazsın denildiğini söyledi.

Uluğ " Şarkıcılığı küçümseyen ya da kadın olduğum için futbolla ilgili yorum yapma hakkım olmadığını iddia eden arkadaşlar; 10 sene futbol oynadım. Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim ve futbolu çok seviyorum. Şu platformda tek keyfim, kimseyi incitmeden takımımla alakalı bişeyler yazmak. Lütfen siz de yorumlarınızı yaparken bunlara özen gösterirseniz sevinirim. Her fikre saygım sonsuz ama hakarete varan yorumlara gerek olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.