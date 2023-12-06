Denizli İhracatçılar Birliği Design 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) Denizli'yi tasarım ve marka şehri haline getirmek amacıyla gerçekleştirdiği Design 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasında finale kalan 14 yarışmacının tasarımları büyük beğeni topladı.

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörü ihracatını artırmak, Denizli'yi marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkılan DENİB Design Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasının 3.'sü düzenlendi.

"Dönüşümün Büyüsü" temasıyla düzenlenen yarışmada 2 kategoride ev tekstili ve banyo tekstili alanında yapılan ön eleme sonucunda 7 ev tekstili ve 7 banyo tekstili olmak üzere finale kalan tasarımların hayata geçirilmesi amacıyla finalistler 14 tekstil firmasıyla eşleştirildi ve tasarımlarının Denizli'de üretimleri gerçekleştirildi.

Bugün ve yarın Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sergi ve yarışmada, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanacak ayrı standlarda halka açık sergilenecek. 07 Aralık 2023 Perşembe akşamı tekstil sektörünün, tasarım ve moda camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla düzenlenecek final gecesinde yarışmanın kazananları ilan edilecek.

Serginin açılışında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bu yıl yarışmanın üçüncüsünü yapıyoruz. Her yıl yeni konseptler ile yarışmanın üstüne koymaya devam ediyoruz. Burada ilimizin lokomotif sektörü tekstil ve bunun markalaşması ile sürdürülebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Denizli bu sektörde başkalarının markalarını yaparak bu duruma geldi. Avrupa, Orta Asya ve uzak doğu ülkeleri ile Amerika'daki pazar payımız listeye giriyor. Biz ancak bunu kendi marka ve tasarımlarımız ile üstünden gelebiliriz. Bu amaçla bu tür yarışmaları sürdürüyoruz ve bunun olumlu etkilerini de görüyoruz. Hem yarışmacı sayımızın artması hem de sponsorlarımız burada olması bizleri sevindiriyor. Bu aylık süreç yarın akşamki gala ile bitmiş olacak. İnşallah sektöre, ihracatta katkımız olur. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim. Burada 7 tane yatak odası grubu dediğimiz nevresim takımı, battaniye gibi sergilenenler var ve 7 tane de banyo grubu dediğimiz havlu, bornoz gibi tekstil ürünlerimiz var. Burada iki kategorimiz var ve birinci, ikinci, üçüncü ödüllerimiz olacak. Sergilenen 14 eserin hepsi de bir birinden güzel ve değerliydi. Hepsini satıla bilinir bir ürün olarak görüyorum. Satılabilir olması bizim için önemli ve onun için sponsorlarımız bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Hometex ve Heimtextil gibi iki tane önemli fuar olacak. Fuarlarda ve 2024 yılında inşallah raflarda burada sergilenen ürünlerimizi göreceğimize inanıyorum" dedi.

Finale kalan genç tasarımcıları kutlayan Komite Başkanı Mukaddes Başkaya ise "Heyecanlı bir süreç geçiriyoruz. Bütün tasarımcı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Tabi ki bu yarışma bir son değil ve herkes için bir tecrübe taşıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan DENİB Design 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması final sergisi açılışına DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Design Tasarım Yarışması Komite Başkanı Mukaddes Başkaya, DENİB Yönetim Kurulu üyeleri ve DENİB Design Tasarım Yarışması Komitesi üyeleri katıldı.

Büyük beğeni toplayan sergide "Ev tekstili" kategorisinde Beril Ortaç, Beste Serim, Edibe Zehra Kanıbol, Kerime Hilal Çalışkan, Özge Özkan, Sedef Biricik, Sena Çiftçi; "Banyo tekstili" kategorisinde ise Dilek Selçuk, İlke Deniz Selçuk, İvanna Zhydenko, Pınar Sağlamtaş, Seniyye Serim, Sevde Ecem Gürbüz ve Ümmü Acar'ın tasarımları yer aldı. - DENİZLİ