Ceyda Düvenci Yeni Sezona Bomba Gibi Hazırlandı

Ceyda Düvenci, yoğun geçen bir ekran serüveni sonrası, çocuklarıyla geçirdiği yaz tatilinin ardından Bambaşka Sohbetler için tüm enerjisini topladı ve yeni sezona adeta bomba gibi hazırlandı. Yeni ekran sezon öncesi tenise de başlayan Düvenci, sporun getirdiği fitliği ile dikkat çekti. Düvenci'nin ilk konuğu pop müziğin haylaz çocuğu Sinan Akçıl olacak.

YAZ BOYUNCA "İYİLEŞTİM" DEDİ

Ceyda Düvenci, yoğun geçen bir ekran serüveni sonrası, çocuklarıyla geçirdiği yaz tatilinin ardından Bambaşka Sohbetler için tüm enerjisini topladı ve yeni sezona adeta bomba gibi hazırlandı.

Oğlu Ali'nin de babası olan Bülent Şakrak'la olan evliliğinde bu yaz yol ayrımı yaşayan ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesaplarından yaz boyu yaptığı paylaşımlarla sevenlerine ve takipçilerine, boşanma sonrası "iyileştim, iyileştiğin anları unutma" diyerek olumlu mesajlar verdi...

TENİSE BAŞLADI

Yeni ekran sezon öncesi tenise de başlayan Düvenci, sporun getirdiği fitliği ile dikkat çekti. Fit görüntüsü fotoğraflara da yansıdı. Başarılı oyuncu ve sunucu, tüm dinamikliği ile yeni sezona hazır. Düvenci'nin ilk konuğu pop müziğin haylaz çocuğu Sinan Akçıl olacak.

Farklı ve fark yaratan sorular, konuklarına gösterdiği özen, en özel sohbetler, ünlülerin hiç görmediğiniz sıra dışı halleri, sırları ve ilk kez duyacağınız cevaplarıyla Bambaşka Sohbetler, yeni yayın döneminde de hafta içi her gün NTV ekranlarında olacak.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, hafta içi her gün NTV ekranlarında 19: 00'da ekrana geliyor.