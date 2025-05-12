Çağdaş Balıkesir Spor Kulübü Bölge Şampiyonu Oldu

Çağdaş Balıkesir Spor Kulübü ile Türkiye Halkoyunları Federasyonunu tarafından düzenlenen kulüpler arası bölge yarışmasında katıldığı 3 kategoride yine büyük bir başarıya imza atarak bölge şampiyonu oldu ve Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Çağdaş Balıkesir Spor Kulübü Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada büyük başarı gösterdi. Çağdaş Spor Kulübü katıldığı 3 dalda yoğun çalışma ve özveri sayesinde başarılı oldu. Balıkesir halkının da desteği ile başarılı olarak, Türkiye şampiyonasına katılma başarısı gösterdi. Kulüp yönetimi antrenörler başarı sonrası sporcularını kutladılar. Kulüp yöneticileri yarışmada hem görsel şölen hem de Balıkesir kültürünü en iyi şekilde tüm temsil ederek, her aşamada daha çok sorumluluk yüklenerek sporculardan daha özgüvenli olarak Türkiye şampiyonu olma hedefini ve Balıkesir kültürünü her noktaya taşıma hedefine ulaşılmasını istedi. - BALIKESİR