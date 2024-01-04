Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın spor yaptıktan sonra ayna karşısında poz verdi. Sağın'ın pozunda duvarın yamukluğu birçok takipçisinin gözünden kaçmadı. Photoshop'un ayarını kaçıran ünlü şarkıcı alay konusu olmaktan kurtulamadı.
Ünlü şarkıcı Simge, son olarak 1.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
AYNA POZUNU PAYLAŞTI
Instagram sayfasında spor yaptıktan sonra aynadan çektiği bir karesini paylaşan güzel şarkıcı "Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor, unutma!" diye not düştü.
DUVARI YAMULTTU
Güzel şarkıcının Photoshop'u abartıp, bel bölgesini inceltmeye çalışırken sol tarafındaki duvarı yamultması ise alay konusu oldu.