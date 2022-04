0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir

Akasya Asıltürkmen, "Elimden geldiğince ben ve birçok sanatçı arkadaşım Cerebral Palsy Türkiye- Türkiye Spastik Çocuklar Vakfını destekliyoruz. Yaptığımız canlı yayınlarla bizi izleyenleri bilgilendiriyoruz. Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan engellilik durumu. Ülkemizde her gün 16'dan fazla bebek, bir başka deyişle Türkiye'de her yıl 6.000'den fazla bebeğe Cerebral Palsy tanısı konuluyor. DESTEK yazarak 8728'e göndereceğiniz her SMS ile vakfa 10 TL bağışlamış oluyorsunuz." dedi.

