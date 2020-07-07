HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı

Avustralya Rugby Ligi'nde rakip oyuncuyla çarpışan Canberra Raiders'ın forveti Sia Soliola'nın, kafatasında kırık tespit edildi.

07.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:08

Avustralya Rugby Ligi ekiplerinden Canberra Raiders'ın St. George'la yaptığı maçta Sia Soliola, rakip oyuncu Blake Lawrie ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Rugby oyuncusunun röntgen görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çekilen röntgenin ardından Soliola'nın kafatası ortadan kırıldığı görüldü.

Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı

"İYİ Kİ DİŞLERİM YERİNDE"

Kendi instagram hesabından X-Ray görüntüsünü ve son halini paylaşan yıldız forvet "İyi ki dişlerim yerinde" yorumunu yaptı.

Yıldız oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği açıklandı. Sezonun bitmesine 4 ay kalması nedeniyle Soliola'nın sezonu kapattığı ifade edildi.

Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi Dünya
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit...
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı Güncel
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Ekonomi
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer Spor
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti Spor
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yaşar Güler Hulusi Akar Bülent Turan Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Bülent Uygun İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 22:08:20. #1.15#
title