Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı Avustralya Rugby Ligi'nde rakip oyuncuyla çarpışan Canberra Raiders'ın forveti Sia Soliola'nın, kafatasında kırık tespit edildi.

Avustralya Rugby Ligi ekiplerinden Canberra Raiders'ın St. George'la yaptığı maçta Sia Soliola, rakip oyuncu Blake Lawrie ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Rugby oyuncusunun röntgen görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çekilen röntgenin ardından Soliola'nın kafatası ortadan kırıldığı görüldü.

"İYİ Kİ DİŞLERİM YERİNDE"

Kendi instagram hesabından X-Ray görüntüsünü ve son halini paylaşan yıldız forvet "İyi ki dişlerim yerinde" yorumunu yaptı.

Yıldız oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği açıklandı. Sezonun bitmesine 4 ay kalması nedeniyle Soliola'nın sezonu kapattığı ifade edildi.