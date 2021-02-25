Maçın Hikayesi: Liverpool 0-2 Everton
25.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:21
Everton Richarlison ve Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 1999'dan beri ilk kez Merseyside derbisinde Liverpool'u Anfield'da 2-0 mağlup etti. Maçın perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Everton Richarlison ve Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 1999'dan beri ilk kez Merseyside derbisinde Liverpool'u Anfield'da 2-0 mağlup etti. Maçın perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout