Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı

77'inci dakikada Harun Tekin, savunma arkasına sarkan Hajradinovic'e doğru ilk önce açılmaya karar verdi, ardından hızını kontrol edemeyip rakibini yere düşürdü. Hakim olabileceği topta rakibine penaltı yaptıran Harun, Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Harun Tekin hız kesmiyor! Başakşehir maçında yaptırdığı penaltının bir benzerini Kasımpaşa maçında da yaptı tecrübeli file bekçisi. Maçın 77. dakikasında savunma arkasına sarkan Hajradinovic'e doğru yönelen Harun, sonrasında hızını kesti ve rakibi avantajını kaybetmesine rağmen yere düşürdü. Aydınus da bu müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.

KURTARMAYA YAKLAŞTI

Harun, geçen hafta Visca'nın penaltısını kurtararak hatasını telafi etmişti, bu kez de çıkarmaya çok yaklaştı ama Hadergjonaj galip gelen taraf oldu. Hadergjonaj'ın sağ köşeye sert vuruşunda Harun parmak ucuyla dokundu ama top çizgiyi geçti.