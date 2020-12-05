Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum"
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Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum"

05.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:09

- Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç için yaptığı değerlendirmesinde orta hakemin VAR hakemleri tarafından çağırılmadan gollerini iptal ettiklerini söyledi.

- Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum"

İZMİR - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç için yaptığı değerlendirmesinde orta hakemin VAR hakemleri tarafından çağırılmadan gollerini iptal ettiklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi. Samet Aybaba, "Maç içerisinde mükemmele yakın bir oyun ortaya koyarak ve çok pozisyona girdik. Rakibimize yediğimiz gol dışında bir duran toptan pozisyon verdik. Göztepe ciddi bir deplasman, iyi bir takım. Bu mücadele önemliydi. Saha içinde herkesin dikkat etmesi lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler. Pandemi sürecinde zor koşullar altında mücadele ediliyor. Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Keşke 3 puan olsaydı ama böyle oynadığımız sürece şansın bize döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: 'Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum'
Samet Aybaba: 'Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum'
Samet Aybaba: 'Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum'
Samet Aybaba: 'Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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