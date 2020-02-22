22.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:28

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, TFF 1. Lig'in 23. haftasında Keçiörengücü'nü 2-0 yendikleri maçın kendilerine ligin kalanında öz güven sağlayacağını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, takımını galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Camiaya hayırlı olsun, uzun süre sonra 3 puanla tanıştık. Bu galibiyet bize öz güven kazandıracaktır. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Aslında çekiniyorduk. Tek pozisyon verdik, 7-8 pozisyona girdik. Bir haftada oynayacağımız 3 maçın ilkiydi. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise İstanbul deplasmanından üzgün ayrıldıklarını dile getirdi.

İlk yarının başa baş bir oyunla geçtiğini anlatan Yılmaz, "Kornerden gelen talihsiz golle soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarı rüzgarı tersine çevirmeye çalıştık. 10 kişi kalmamız kendi oyunumuzu oynamaya imkan vermedi. Bu maçın sonunda da talihsiz bir şekilde mağlup ayrılıyoruz. Puan veya puanlarla dönmek için geldiğimiz İstanbul'dan yenilgiyle ayrılmak bizi üzdü. İlk 6 için uğraşımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA