Maçı kaybeden tenisçi, kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
Sara Cakarevic, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun 25 bin dolarlık turnuvasında rakibine yenilerek elendi. Maçın ardından ödül olarak hesabına 2 euro 25 cent yatırıldığını gören Fransız raket sosyal medyada bu miktarla dalga geçti. Cakarevic 2 euronun fotoğrafını, "Bedava kahve için teşekkürler. Banka bana 25 centi vermedi' notuyla paylaştı.
Sara Cakarevic, 25 bin dolar ödüllü tenis turnuvasında Arjantinli rakibi Paula Ormaechea'ya yenilerek elendi. Maç sonrası kazandığı ödülü görmek için banka hesabına bakan tenisçi büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"BEDAVA KAHVE İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Sputnik'in aktardığı habere göre maç sonrası kazandığı ödül miktarını görmek için banka hesabına bakan Cakarevic, kendisine 2 euro 50 cent yatırıldığını gördü. Cakarevic, Twitter'dan banka hesabı ile 2 euro fotoğrafı paylaşarak, "Bedava kahve için teşekkürler ITF. (Banka) bana 25 centi vermedi. Dünya 291'incisine karşı üçüncü sette 8-10 kaybettiğinizde olan budur" dedi.