Maçı kaybeden tenisçi, kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti

Sara Cakarevic, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun 25 bin dolarlık turnuvasında rakibine yenilerek elendi. Maçın ardından ödül olarak hesabına 2 euro 25 cent yatırıldığını gören Fransız raket sosyal medyada bu miktarla dalga geçti. Cakarevic 2 euronun fotoğrafını, "Bedava kahve için teşekkürler. Banka bana 25 centi vermedi' notuyla paylaştı.