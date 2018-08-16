Maçı İzlemek İçin TRT'yi Açan Taraftarlar, Televizyon Başında Çıldırdı
TRT, daha önce LASK Linz - Beşiktaş maçını yayınlayacağını açıklamıştı mücadeleyi izlemek için TRT'yi açan izleyiciler belgesel yayınını görünce çılgına döndü.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Avustura temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip etmek için TRT'yi açan taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.
KARŞILARINA MAÇ YERİNE BELGESEL ÇIKTI
Televizyon karşısına geçen taraftarlar maç yayını beklerken karşılarına belgesel yayını çıkınca çileden çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, TRT'nin Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Maçın başlamasından 10.dakika sonra TRT alt yazısında "Beşiktaş-LASK Linz maçı birazdan başlayacaktır" ifadesi yer aldı. Bu ifadeden kısa süre sonra maç yayını başladı.
YORUMLAR (8)
-
Şuan var maçCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ezikler .. Radyodan dinleselerdi keşke maçı ... Fiko yine birilerini yaladı yuttu da trt macı yayınlıyor..Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
mac pahalı diye almak istemedi hiç bir kanal baktı trt alan yok istek çok alayım bari demiş trt olmasa macı izleyemeyecekler :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Elektrikteki yüzde 2 trt payı nedirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
ben trt yi uydudan sildim sizde silin rahat edinCevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır