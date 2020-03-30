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Leicester City FC, Tottenham Hotspur, White Hart Lane, Harry Kane, Spor

Maç Özeti: Tottenham Hotspur 4 - 3 Leicester City

Premier League 2014-2015 sezonunda Tottenham Hotspur, White Hart Lane'de Leicester City'i ağırladığı maçta Harry Kane'in hat-trick'i ve Jeff Schlupp'un kendi kalesine attığı golle evinde Tilkiler'i 4-1 mağlup ediyor.

30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32

Premier League 2014-2015 sezonunda Tottenham Hotspur, White Hart Lane'de Leicester City'i ağırladığı maçta Harry Kane'in hat-trick'i ve Jeff Schlupp'un kendi kalesine attığı golle evinde Tilkiler'i 4-1 mağlup ediyor.

Maç Özeti: Tottenham Hotspur 4 - 3 Leicester City
Kaynak: Dugout

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