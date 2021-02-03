Maç Özeti: Inter 2-1 Milan
03.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18
Ocak 2021'de Inter Coppa Italia'da Milan ile karşılaştı. Zlatan İbrahimovic'in golüyle geriye düşen Inter, Romelu Lukaku ve Christian Eriksen'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anları Dugout farkıyla sizlerle.
Ocak 2021'de Inter Coppa Italia'da Milan ile karşılaştı. Zlatan İbrahimovic'in golüyle geriye düşen Inter, Romelu Lukaku ve Christian Eriksen'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anları Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout