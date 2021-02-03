Maç Özeti: Inter 2-1 Milan
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Maç Özeti: Inter 2-1 Milan

03.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18

Ocak 2021'de Inter Coppa Italia'da Milan ile karşılaştı. Zlatan İbrahimovic'in golüyle geriye düşen Inter, Romelu Lukaku ve Christian Eriksen'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anları Dugout farkıyla sizlerle.

Ocak 2021'de Inter Coppa Italia'da Milan ile karşılaştı. Zlatan İbrahimovic'in golüyle geriye düşen Inter, Romelu Lukaku ve Christian Eriksen'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anları Dugout farkıyla sizlerle.

Maç Özeti: Inter 2-1 Milan

Kaynak: Dugout

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