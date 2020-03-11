Maç Özeti: Heerenveen 1-3 AFC Ajax Hollanda Eredivisie ligi 25. haftasında AFC Ajax Abe Lenstra Stadion'da Heerenveen'in konuğu oldu. Dusan Tadic'in iki ve Quincy Promes'in bir golüyle deplasmanda maçı 3-1 kazanan ligdeki liderliğini korudu.

Hollanda Eredivisie ligi 25. haftasında AFC Ajax Abe Lenstra Stadion'da Heerenveen'in konuğu oldu. Dusan Tadic'in iki ve Quincy Promes'in bir golüyle deplasmanda maçı 3-1 kazanan ligdeki liderliğini korudu. Kaynak: Dugout