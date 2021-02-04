Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada

2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Barcelona, Griezmann (2), Jordi Alba ve De Jong'un golleriyle uzatmalara giden maçta Granada'yı 5-3 mağlup etti. Granada'nın golleri Kenedy, Soldado ve Fede Vico'dan geldi.