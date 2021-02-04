Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada
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Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada

04.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:18

2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Barcelona, Griezmann (2), Jordi Alba ve De Jong'un golleriyle uzatmalara giden maçta Granada'yı 5-3 mağlup etti. Granada'nın golleri Kenedy, Soldado ve Fede Vico'dan geldi.

2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Barcelona, Griezmann (2), Jordi Alba ve de Jong'un golleriyle uzatmalara giden maçta Granada'yı 5-3 mağlup etti. Granada'nın golleri Kenedy, Soldado ve Fede Vico'dan geldi.

Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada

Kaynak: Dugout

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