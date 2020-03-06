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Maç Özeti: Dinamo Zagreb 4-0 Rijeka

Prva HNL'de Dinamo Zagreb evinde Rijeka'yı ağırladı. 29 Şubat'ta Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı Zagreb Arijan Ademi, Damian Kadzior, Mislav Orsic ve Amer Gojak'ın golleriyle 4-0 kazandı. Maçın önemli pozisyonları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

06.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:21

Prva HNL'de evinde Rijeka'yı ağırladı. 29 Şubat'ta Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı Zagreb Arijan Ademi, Damian Kadzior, Mislav Orsic ve Amer Gojak'ın golleriyle 4-0 kazandı. Maçın önemli pozisyonları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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