Maç Özeti: CR Flamengo 3-0 Barcelona SC
Flamengo kendi evinde Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa ve Bruno Henrique'nin golleriyle Barcelona SC'yi 3-0 mağlup ediyor. Maracanã'da Flamengo'nun farklı kazandığı maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Flamengo kendi evinde Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa ve Bruno Henrique'nin golleriyle Barcelona SC'yi 3-0 mağlup ediyor. Maracanã'da Flamengo'nun farklı kazandığı maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout