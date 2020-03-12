Maç Özeti: CR Flamengo 3-0 Barcelona SC Flamengo kendi evinde Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa ve Bruno Henrique'nin golleriyle Barcelona SC'yi 3-0 mağlup ediyor. Maracanã'da Flamengo'nun farklı kazandığı maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Flamengo kendi evinde Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa ve Bruno Henrique'nin golleriyle Barcelona SC'yi 3-0 mağlup ediyor. Maracanã'da Flamengo'nun farklı kazandığı maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout