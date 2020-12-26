Maç esnasında Fenerbahçe'ye haciz şoku! Yöneticilerin müdahalesiyle ortalık karıştı
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Maç esnasında Fenerbahçe'ye haciz şoku! Yöneticilerin müdahalesiyle ortalık karıştı

26.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:05
Maç esnasında Fenerbahçe'ye haciz şoku! Yöneticilerin müdahalesiyle ortalık karıştı

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken maçın oynandığı sırada sarı lacivertlilerin takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmak istendi. Maç sırasında salondan çıkan yöneticiler, bu işlemin ertelenmesini isterken taraflar arasında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken salonun dışında flaş bir gelişme yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.

Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar. Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.

TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı.

(Kaynak: Fanatik)

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