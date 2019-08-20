M. Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 5, Mert Günok'un sözleşmesini 4 yıl uzattı.

20.08.2019 20:25
M. Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 5, Mert Günok'un sözleşmesini 4 yıl uzattı.

M. Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 5, Mert Günok'un sözleşmesini 4 yıl uzattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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