Lyon, Fenerbahçeli Gustavo için teklifini 8,5 milyon euroya yükseltti Fenerbahçeli Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak isteyen ve daha önce sarı lacivertlilere 7 milyon euro öneren Lyon, teklifini 8,5 miyon euroya çıkarttı.

Lyon'un Fenerbahçeli Luiz Gustavo için ısrarı devam ediyor. Fransız basını, 7 milyon euro teklifte bulunan Lyon'un sarı lacivertlilerle bir kez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8,5 milyon euroya yükselttiğini yazdı.

Haberde, Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor. Ancak sarı lacivertliler'in 10 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, geçen sezon Gustavo için 6 milyon Euro ödemişti.