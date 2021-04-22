Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı
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Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı

Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, 'Yeni Chiellini' yorumları yapıldı
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Sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olan genç savunmacı Cenk Özkaçar, Fransız ekibinde ilk resmi maçına Monaco karşısında çıktı. Takımının son 10 dakikaya 2-0 girdiği maçta yaptığı savunma hatalarına dayanamayan Rudi Garcia, az bir süre kalsa da daha fazla gol yememek için orada Cenk'i denedi. 1.90 boyunda ve solak olan 20 yaşındaki stoper, kısa sürede yaptıklarıyla göz doldurdu. İlk 11 için hazır olduğunu gösterdi.

Çağlar, Kaan, Ozan ve Merih ile üst düzey stoper hattına sahip olan Milli Takımımız'a rekabeti artıracak bir oyuncu daha geliyor. Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altay'dan 1,5 milyon euroya Fransız ekibi Lyon'un yolunu tutan 20 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar, dün akşam ilk maçına çıktı. Tecrübesi olmadığı için onu bir anda ilk 11'e atmak istemeyen Rudi Garcia, dün akşam takımının savunmada yaptığı hatalar sonrası Cenk'i sahaya sürdü.

"TEMİZ AYAĞI VAR"

80. dakikada oyuna giren Cenk, hava toplarında ve teknik kapasitesiyle kısa sürede farkını yarattı. Lyon taraftarları forumlarda, "Çok temiz ayağı var, Chiellini'ye benziyor. Artık ilk 11'e girmeli" yorumlarını yaptı. Cenk'in kısa süre içinde ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor.

Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk kısa sürede kendine hayran bıraktı, 'Yeni Chiellini' yorumları yapıldı

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Cenk Özkaçar da ilk maçına çıkmasıyla ilgili, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek" diye duygularını artıktı.

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