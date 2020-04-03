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Christian Luyindama, Standart Liege, Galatasaray, Aston, Spor

Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Aston Villa'nın ardından Bournemouth da Galatasaray'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Christian Luyindama'ya kancayı taktı.

03.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:59
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Standart Liege'den gelen Christian Luyindama için yeni bir transfer dedikodusu daha ortaya atıldı. Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Luyindama için Everton, 1 numaralı talip konumunda... Mavi-Beyazlıların menajeri Carlo Ancelotti, yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve listesinde ilk sırada Galatasaraylı oyuncu bulunuyor.

ASTON VILLA DA PEŞİNDE

Luyindama için ikinci talibin Aston Villa olduğu yazılırken, kulüp yönetiminin Luyindama'nın sakatlık sürecini yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar oyuncunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek için temasta olduğu belirtildi.

YENİ İDDİA: BOURNEMOUTH

Luyindama için son iddia ise Bournemouth oldu. Başarılı savunmacı için yönetimin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Luyindama, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 müsabakada 1336 dakika sahada kalmıştı.

Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Christian Luyindama'nın son talibi Bournemoth
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