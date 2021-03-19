Luyindama, Marcao ve Yedlin Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler
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Luyindama, Marcao ve Yedlin Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler

19.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:59

Galatasaray'ın defans oyuncuları Christian Luyindama ile Marcao, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmada kırmızı kart gören DeAndre Yedlin de cezalı duruma düşerken, bu 3 futbolcu Hatayaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 43. dakikasında Luyindama, 88. dakikasında da Marcao sarı kart gördü.

Öte yandan Rizespor mücadelesinin 78. dakikasında kırmızı kart gören Yedlin de cezalı duruma düşmüş oldu.

Cezalı konumuna düşen bu 3 futbolcu, Galatasaray'ın milli ara sonrası Hatayspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecekler.

SAVUNMDA BÜYÜK HATALAR

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Luyindama, Marcao ve Yedlin Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler
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