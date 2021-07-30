Lütfü Savaş: "Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lütfü Savaş: "Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok"

Lütfü Savaş: 'Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye'den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye'den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncular için çalışmalar devam ederken, gündemden düşmeyen Süper Lig'in gol kralı Aaron Bopendza'nın Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberleri yalanlayan Onursal Başkan Lütfü Savaş, Türkiye'den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

"8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz"

İHA'ya konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi olduğunu belirterek, "Boupendza için Türkiye'den herhangi bir kulüple temas halinde değiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değerlendirmeye devam ederiz. Boupendza da çok üst seviye bir futbolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oynayabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak tatmin edecek bir ücretle giderse onu göndermeyi planlıyoruz. 8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü daha önce biz Krasnodar takımı ile 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaştık, imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay aldık. Boupendza istemeyince göndermedik. Dün Boupendza ile bir görüşme yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığı ile görüştüm. Bizim, Hatayspor'un beklentilerini anlattık. O da kendi durumunu bize sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra temaslar daha hızlı olacak" dedi. - HATAY

Lütfü Savaş: 'Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok'
Lütfü Savaş: 'Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi
Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Diana Spencer Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lütfü Savaş: "Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:59:52. #1.14#

title