Lütfü Elvan, üstü kapalı kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lütfü Elvan, üstü kapalı kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü parti grubunda "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" diyerek üstü kapalı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Bakan Elvan'ın alkışlamaması dikkat çekti.

Dünkü parti grubundaki konuşmasında muhalefete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

"FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLMAM"

Faize karşı olduğunu bir kez daha yineleyen Erdoğan, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi.

LÜTFÜ ELVAN ALKIŞLAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü.

İşte o ana ilişkin Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın yakaladığı kare;

Lütfü Elvan, üstü kapalı kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadı

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözlerine tepki: İnsanların inançlarını sarsmayın

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözlerine tepki: İnsanların inançlarını sarsmayın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 parça üretimi sorusuna dikkat çeken tavır! Tek kelime etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 parça üretimi sorusuna dikkat çeken tavır! Tek kelime etmedi

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title