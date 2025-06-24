Lukaku Beşiktaş'a mı gelecek, Lukaku Beşiktaş'la anlaştı mı?

Lukaku Beşiktaş'a mı gelecek, Lukaku Beşiktaş'la anlaştı mı?
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Spor yorumcusu Okan Koç, Beşiktaş transfer gündemini ele alırken sürpriz bir ismin Beşiktaş'la anıldığını dile getirdi. Peki, Lukaku Beşiktaş'a mı gelecek, Lukaku Beşiktaş'la anlaştı mı?

A Spor'da Son Sayfa programında konuşan Okan Koç, Beşiktaş'ta gündemin sıcak isimlerinden Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Lukaku Beşiktaş'a mı gelecek, Lukaku Beşiktaş'la anlaştı mı?

Okan Koç: "Aldığım bilgiye göre Beşiktaş için Romelu Lukaku ismi geçiyor, inşallah doğrudur. Lukaku'yu bu ligde tutacak stoper yok. Lukaku'nun yanına iki de kanat ve arkada Rafa olduğunu düşünsenize... İşte o zaman o hayaller gerçekleşir" dedi.

LUKAKU BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Spor yorumcusu Okan Koç "Beşiktaş için bir isim duydum, ne kadar doğru ya da yanlış bilmiyorum. Beşiktaş'la Lukaku ismi geçiyor... Umarım doğrudur. Çünkü Lukaku'yu ligde tutabilecek stoper yok. Birde üstüne sağına ve soluna iki tane kanat arkaya da Rafa Silva Beşiktaş'a neler yaşatabilir.

Başkan'ın hayalleri gerçekleştirip bunları yapması gerekiyor.

Başkanım, sizden bütün camia olarak bunları yapacağınızı ve yapmanız gerektiği konusunda hepimiz beklenti içindeyiz. Sizler de bunun farkındasınız, genel kurulda aldığınız yetkinin de sevinciyle hem borçları düşürüp hem de Beşiktaş'ı şampiyonluğa oynatan ve şampiyonluğa ulaşan bir takım oluşturacaksınız." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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