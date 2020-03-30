Luiz Gustavo'nun Olimpik Marsilya'da Attığı En Güzel 10 Gol Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017-19 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya için kritik oyunculardan biri oldu. Brezilyalının iki sezon içerisinde tüm kulvarlarda attığı en güzel 10 golu sizin için seçtik...

Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017-19 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya için kritik oyunculardan biri oldu. Brezilyalının iki sezon içerisinde tüm kulvarlarda attığı en güzel 10 golu sizin için seçtik... Kaynak: Dugout