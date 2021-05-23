Luiz Gustavo: Emre varsa ben yokum

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki sezon kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun yedek bıraktığı tecrübeli orta saha, genç hocanın kalması halinde takımdan ayrılacağını ilettiği belirtildi. Fenerbahçe de Gustavo'nun düşen performansı sebebiyle gitmesine karşı değil.