Luiz Gustavo: Emre varsa ben yokum
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Luiz Gustavo: Emre varsa ben yokum

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki sezon kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun yedek bıraktığı tecrübeli orta saha, genç hocanın kalması halinde takımdan ayrılacağını ilettiği belirtildi. Fenerbahçe de Gustavo'nun düşen performansı sebebiyle gitmesine karşı değil.

Emre Belözoğlu'ndan kesik yiyen Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, menajerine ve kulübe bu durumu iletti. Brezilyalı yıldız, Emre Belözoğlu'nun yedek bırakmasıyla kırgınlık yaşadı ve takımdan ayrılmak istiyor. Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kalması halinde ayrılacağı belirtildi.

Luiz Gustavo: Emre varsa ben yokum

GİTMESİNE ENGEL OLUNMAYACAK

Sarı-Lacivertli takımın futbol komitesi de Gustavo'nun düşen performansı ve ilerleyen yaşı sebebiyle, Brezilyalı'nın gidişine engel olmuyor. Transfer tahtasının açılmasıyla Gustavo'nun ayrılma ihtimali kuvvetli görülüyor.

Luiz Gustavo: Emre varsa ben yokum
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