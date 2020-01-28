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Luis Figo'dan tepki çeken Kobe Bryant paylaşımı

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Portekizli efsane oyuncu Luis Figo'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti.

28.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:42
Luis Figo'dan tepki çeken Kobe Bryant paylaşımı

, ve 13 yaşındaki kızı Gigi Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından 'dan bir paylaşımda bulundu. Ronaldo, paylaşımında "Kobe ve kızı Gianna'nın ölümünü duymaktan büyük bir üzüntü yaşıyorum. Kobe, gerçek bir efsaneydi ve birçok kişiye ilham vermişti. Ailesi, arkadaşları ve kazada hayatını kaybeden tüm insanların ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat efsane" sözlerini kullandı.

RONALDO İLE AYNI TWEETİ ATTILAR

Bu tweetin ardından eski futbolcu da Kobe Bryant için bir paylaşım yaptı. Ancak Figo'nun tweeti, Cristiano Ronaldo'nun tweetiyle bire bir aynıydı... Cristiano Ronaldo ve Luis Figo, aynı reklam ajansını kullanmıyor. Sosyal medya kullanıcıları ise Figo'yu 'copy-paste' yapmakla yani 'çalmakla' suçladı.

Kaynak: Hürriyet

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