Otogaza zam mı yapıldı? LPG'ye zam geldi mi? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Yeni zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki LPG'ye zam geldi mi? LPG'ye ne kadar zam geldi? İstanbul'da Ankara'da LPG ne kadar oldu? detaylar haberimizde. LPG'ye zam mı geldi? 1 Mart LPG Otogaza zam mı yapıldı? Otogaz zammı ne kadar oldu, kaç TL? LPG litresi ne kadar?

LPG'YE NE KADAR, KAÇ TL ZAM GELDİ? (1 MART 2022 SALI)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak LPG'ye 61 kuruş zam geldi.

Twitter'dan yapılan resmi paylaşım şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Buna göre 2 Mart tarihinden itibaren LPG oto gaz litresi 61 kuruş zamlanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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