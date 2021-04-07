LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.